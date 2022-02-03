МИД России принял меры в отношении «Дойче Велле».

Среди них:

— запрет на вещание немецкого канала на территории РФ;

— возможное признание его иноагентом;

— аннулирование аккредитации всех сотрудников «Дойче Велле» и др.

Это ответный шаг на запрет вещания «RT DE» в Германии.

Странным выглядит возмущение представителей правительства и общественности Германии относительно запрета деятельности «Дойче Велле» в нашей стране.

Разве это не то же самое, что вы делаете против «RT DE»?

Вы сами не следуете тем принципам, которые озвучиваете.

Нарушая свободу слова, свободу распространения информации, по сути вводите цензуру, действуете против основных демократических ценностей.

Это грязное пятно на вашей репутации.

Те, кто пытается таким образом вести себя против нашей страны, должны понять: пора заканчивать с этими решениями.

Только взаимное уважение, отсутствие двойных стандартов может вам помочь вести диалог с Россией.

В заключение. Меры, принятые нашим Министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами.

Более того, считаем, что они могли бы быть ещё более жёсткими.

Недружественные действия против нашей страны без внимания не оставим.