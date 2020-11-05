Сегодня, 5 ноября, в ходе визита в Саратов председатель ГД Вячеслав Володин обсудил с местными чиновниками и медиками проблемы здравоохранения.

Он поручил организовать проверку местного ФОМСа и предложил отдавать машины властей врачам.

— Володин запретил областным и городским властям ходить на проспект заниматься самолюбованием. Идти нужно в аптеки, больницы, поликлиники и спрашивать чем помочь жителям, — отметил депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале.

Через неделю федеральный политик заслушает отчеты надзорных служб.