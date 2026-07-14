Сегодня Володин зарегистрировался кандидатом по Саратовскому округу №164

Вячеслав Володин подал документы для регистрации кандидатом по Саратовскому округу.

Сегодня, 14 июля, председатель Госдумы передал в окружную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в депутаты по Саратовскому одномандатному избирательному округу №164. Об этом политик сообщил в своём канале на платформе «Макс».

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года.

Президент России Владимир Путин ранее назвал их ключевым внутриполитическим событием для страны.

Ольга Сергеева