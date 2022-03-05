Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня, 5 марта, поделился основными приоритетами, поставленными перед Государственной Думой РФ.

— Социальная поддержка населения, защита наших граждан сегодня — приоритет Государственной Думы.

— Сделаем все, для того чтобы социальные обязательства были сохранены. Эти вопросы на постоянном контроле у Президента.

— Мы, со своей стороны, специально сейчас создаем в рамках Государственной Думы структуры, которые будут постоянно мониторить, изучать данные вопросы, — рассказывает спикер.