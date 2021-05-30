Председатель парламента России Вячеслав Володин высказался о трехдневном предварительном голосовании партии «Единая Россия».

— Завершилось предварительное голосование «Единой России».

Результаты праймериз будут известны после подсчета голосов.

Впервые предварительное голосование партии «Единая Россия» прошло в новом формате. Учитывая ограничения из-за пандемии, в этом году можно было проголосовать не только очно, но и удаленно, в онлайн-режиме, на протяжении недели.

Хочу сказать слова благодарности всем, кто, несмотря на выходной день, замечательную сегодня погоду, пришел на избирательные участки и поддержал своего кандидата, и тем, кто отдал свой голос, используя интернет.

Завершение праймериз — не повод расслабляться, это только начало пути.

Предварительное голосование позволяет привлечь новые идеи, лучше понять, какие проблемы волнуют людей, и вместе с ними искать решение вопросов.

Процедура праймериз необходима, чтобы получить обратную связь по итогам встреч с жителями.

А для граждан предварительное голосование — возможность раньше узнать кандидатов, ознакомиться с программами и планами их работы в будущем.

До выборов остается более 100 дней, не так уж и мало, чтобы разобраться и принять правильное решение, — говорит Вячеслав Володин.