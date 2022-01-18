Сегодня, 18 января, в Госдуме проходит первое пленарное заседание весенней сессии. Об этом сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина сообщили в telegram.

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На открытии сессии Володин отметил, что главными вызовами сегодня остаются пандемия и бедность. Эти вопросы будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Спикер предложил развивать форматы, которые показали свою эффективность, – рабочие группы, созданные под целевые задачи. Речь идет о решении вопросов по обеспечению жильем детей-сирот, совершенствованию системы оплаты труда, снижению цен, защите прав участников долевого строительства.