В ходе обсуждения законопроекта по введению акциза на жидкую сталь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопущении роста цен на металлические изделия.

Ко второму чтению необходимо обсудить предложения поправок, чтобы законопроект не отразился на финансовом состоянии жителей.

— Мы должны выйти на решение, которое, с одной стороны, позволит государству обложить налогом сверхдоходы компаний, работающих в этой отрасли, с другой стороны, не допустить повышения стоимости металла, — заявил Володин.