Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о благоустройстве подходов к воде в Балаково. Об этом он сообщил во время сегодняшнего рабочего визита в район.

Глава района Сергей Грачев обозначил, что выбран проект парка, где будет фонтан, прокат электросамокатов, детские площадки. Всего таковых было четыре.

Федеральный политик обозначил, что необходимо очистить каналы города, оборудовать пляжные зоны и сделать доступ к воде, набережную. Работы в парке «Центральный» он призвал закончить до ноября.