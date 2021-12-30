Еще один участок старой набережной в Саратове реконструируют, а новую планируют продлить в обе стороны.

Сегодня, 30 декабря, спикер ГД Вячеслав Володин во время рабочей поездки осмотрел территорию, где начались берегоукрепительные работы по продолжению новой набережной. Это участок от улицы 2-й Садовой до Большой Садовой протяженностью 1 км 169 м.

Напомним, осенью было принято решение о выделении средств на обустройство набережной в Октябрьском районе.

Володин также отметил, что в следующем году необходимо провести реконструкцию старой набережной от кинотеатра «Экран» до моста через Волгу.

Он призвал региональные власти в течение 2022 года закончить работы до границы Заводского района. И параллельно заняться проектированием благоустройства береговой линии от Большой Садовой по территории Заводского района и участка набережной от старого моста по территории Волжского района в сторону Затона.