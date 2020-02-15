Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что может появиться на территории бывшего авиационного завода в Саратове. Информацию об этом опубликована на странице сторонников спикера в Instagram.
Как заметил Володин, почти все за возведение нового предприятия на этой земле, чтобы у саратовцев появилось больше рабочих мест. Володин напомнил, что сейчас 71 участок находится на обременении суда и предложил дождаться решения по всем землям, которые имеют отношение к мобресурсу. Это здания, бомбоубежище, взлетная полоса и много другое на 394 гектарах.
— Как один из вариантов, прорабатывается возможность создания на землях, которые, надеюсь, государство сможет себе вернуть, индустриального парка, — рассказал Володин, добавив, что в дальнейшем это поможет привлечь инвесторов для создания высокотехнологичных предприятий и рабочих мест на них.
Кроме того, этот вопрос уже обсуждался с губернатором Валерием Радаевым и министром промышленности РФ.
— Если решение будет принято, у нас уже есть идеи, какие заграничные компании стоит пригласить, чтобы они открыли у нас свои филиалы. Территория бывшего авиационного завода находится практически в сердце Заводского района. Необходимо учесть, чтобы завод не привносил каких-то напряжений местным жителям. Поэтому надеюсь, что мы к этой теме не раз вернемся. А к середине года уже планирую выйти на обсуждение индустриального парка, — подытожил Володин.
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⠀ ❗Вячеслав Володин рассказал, что в случае возврата земель мобресурса бывшего авиазавода в государственную собственность там может появиться индустриальный парк. Первое решение по возвращению части земли Верховным судом РФ уже принято.⠀ ⠀ 📌 Индустриальный парк — это территория для реализации инвестиционных проектов. Он дает инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций. Это высокотехнологичные предприятия, новые рабочие места, отчисления в бюджет.⠀ ⠀ 📝 Все предложения по профилю производств планируется обсудить с жителями. #авиационныйзавод #САЗ