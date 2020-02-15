Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что может появиться на территории бывшего авиационного завода в Саратове. Информацию об этом опубликована на странице сторонников спикера в Instagram.

Как заметил Володин, почти все за возведение нового предприятия на этой земле, чтобы у саратовцев появилось больше рабочих мест. Володин напомнил, что сейчас 71 участок находится на обременении суда и предложил дождаться решения по всем землям, которые имеют отношение к мобресурсу. Это здания, бомбоубежище, взлетная полоса и много другое на 394 гектарах.

— Как один из вариантов, прорабатывается возможность создания на землях, которые, надеюсь, государство сможет себе вернуть, индустриального парка, — рассказал Володин, добавив, что в дальнейшем это поможет привлечь инвесторов для создания высокотехнологичных предприятий и рабочих мест на них.

Кроме того, этот вопрос уже обсуждался с губернатором Валерием Радаевым и министром промышленности РФ.

— Если решение будет принято, у нас уже есть идеи, какие заграничные компании стоит пригласить, чтобы они открыли у нас свои филиалы. Территория бывшего авиационного завода находится практически в сердце Заводского района. Необходимо учесть, чтобы завод не привносил каких-то напряжений местным жителям. Поэтому надеюсь, что мы к этой теме не раз вернемся. А к середине года уже планирую выйти на обсуждение индустриального парка, — подытожил Володин.