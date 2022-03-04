Домой Рубрики Новости Саратова Володин: Зеленский теперь в Польше РубрикиНовости СаратоваПолитика Володин: Зеленский теперь в Польше По Новости Саратова - 04.03.2022 53 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Зеленский покинул Украину. Об этом сообщает председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Информация появилась сегодня, 4 марта. -Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше, — пишет спикер. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове на проспекте Энтузиастов неизвестные незаконно спилили деревья В преддверии Международного женского дня в Саратове открываются цветочные ярмарки «Мои документы» на три дня закрываются в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове на проспекте Энтузиастов неизвестные незаконно спилили деревья Новости Саратова - 04.03.2022 0 Сотрудниками управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений был установлен факт незаконного сноса и повреждения деревьев на проспекте Энтузиастов. Об этом сообщает пресс-служба... В преддверии Международного женского дня в Саратове открываются цветочные ярмарки 04.03.2022 «Мои документы» на три дня закрываются в Саратове 04.03.2022 Володин: Зеленский теперь в Польше 04.03.2022 Коронавирус унес жизни еще 8 саратовцев за сутки 04.03.2022