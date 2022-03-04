Зеленский покинул Украину. Об этом сообщает председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Информация появилась сегодня, 4 марта.

-Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове.

Теперь он — в Польше, — пишет спикер.