Зеленский может потерять Украину.

Одна из ошибок Зеленского, которая привела к трагическим последствиям, — нежелание садиться за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР.

Этому он предпочёл многолетний геноцид по отношению к миллионам жителей некогда украинских регионов.

Итог — известен.

Граждане Донбасса обратились с просьбой признать суверенитет и решили строить жизнь самостоятельно, без Киева.

Вина в этом Зеленского очевидна.

Сегодня наша страна предложила Киеву переговоры в Гомеле — городе, который выбрала украинская сторона.

Но Зеленский вновь так же, как было в ситуации с ДНР и ЛНР, под разными предлогами уходит от них.

Было понятно и раньше, что Зеленский не самостоятельный человек, которого привел к власти Вашингтон.

Длящийся конфликт нужен и выгоден США, которые нашпиговали оружием Украину, сделали всё, чтобы была создана сегодняшняя ситуация.

В нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров.

Но вместо участия в них ищет отговорки.

С его стороны это преступление перед народом Украины, перед мировым сообществом.

Зеленскому мир не нужен.

Последствия очевидны.

Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину.