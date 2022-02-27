Зеленский может потерять Украину.
Одна из ошибок Зеленского, которая привела к трагическим последствиям, — нежелание садиться за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР.
Этому он предпочёл многолетний геноцид по отношению к миллионам жителей некогда украинских регионов.
Итог — известен.
Граждане Донбасса обратились с просьбой признать суверенитет и решили строить жизнь самостоятельно, без Киева.
Вина в этом Зеленского очевидна.
Сегодня наша страна предложила Киеву переговоры в Гомеле — городе, который выбрала украинская сторона.
Но Зеленский вновь так же, как было в ситуации с ДНР и ЛНР, под разными предлогами уходит от них.
Было понятно и раньше, что Зеленский не самостоятельный человек, которого привел к власти Вашингтон.
Длящийся конфликт нужен и выгоден США, которые нашпиговали оружием Украину, сделали всё, чтобы была создана сегодняшняя ситуация.
В нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров.
Но вместо участия в них ищет отговорки.
С его стороны это преступление перед народом Украины, перед мировым сообществом.
Зеленскому мир не нужен.
Последствия очевидны.
Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину.