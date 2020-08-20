Сегодня прошло совещание с участием городской администрации по вопросу распределения денежных средств в школы Саратова.

Напомним, спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил направить нерастраченные деньги на строительство Ледовой арены в школы Саратова. Всем образовательным учреждениям будет направлено по 500 тысяч рублей.

Этими средствами можно воспользоваться только по определенным направлениям. В этом году школы не должны собирать родителей деньги.

Заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Александр Бурмак поручил школам предоставить родительским коллективам планы расходов выделенных денег. Преимущественно их тратят на оплату охраны и безопасность детей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

— Недопустимо тратить деньги молча, как порой это происходит, когда об этом знает директор школы и начальник отдела образования района. Давайте развернем активно позицию свою и расскажем, почему тратится именно на это, — потребовал Александр Бурмак.