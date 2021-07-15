Председатель госдумы России Вячеслав Володин рассказал, что ему пришлось извиняться за действия бывшего губернатора Саратовской области Павла Ипатова.

— Извинился за прежнего губернатора. Люди не виноваты, — сказал Володин на встрече с жителями Балашовского района.

Напомним, в июне федеральный политик встречался с генеральным директором, председателем Совета директоров Ингка Россия (ИКЕЯ/Мега) Патриком Антони, генеральным директором ИКЕЯ Россия Понтусом Эрнтеллом для обсуждения открытия магазинов сети.