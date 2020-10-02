Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин осмотрел ход строительства Дворца водных видов спорта в Саратове.

Предыдущий подрядчик строительства систематически нарушал исполнение обязательств и отставал от графика. Сейчас работы ведут несколько строительных организаций, в том числе из Самары. Один из подрядчиков возводил олимпийские объекты.

— На рынок Саратова должны приходить добросовестные и эффективные застройщики, должна быть конкуренция, — отметил Вячеслав Володин.

Спикер парламента поинтересовался, вошли ли по работам в график. Зампред регионального правительства Роман Бусаргин рассказал, что отставание есть — в две недели, но это сейчас стараются устранить. ОН заверил, что объект достроят до конца этого года.

— Строить начали восемь лет назад. Это самый сложный объект, и это будет последний спортивный долгострой, который мы вводим в эксплуатацию. Останется стадион «Торпедо», — сказал Вячеслав Володин.