Соблюдая все меры предосторожности, волонтеры «Единой России» доставляют людям продукты питания, оказывают консультативную помощь, подчеркнул секретарь реготделения партии Николай Панков.

Работа волонтерского центра «Единой России» по оказанию помощи пожилым людям в период пандемии коронавируса затрагивает не только Саратов, но и районы области. Об этом сказал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Николай Панков. Он отметил, что такое решение было принято после того, как жители районов области, находящиеся на самоизоляции, начали обращаться в «Единую Россию» за помощью. На сегодняшний день волонтерские центры работают во всех местных отделениях партии.

В Базарном Карабулаке местные депутаты «Единой России» и секретари первичных отделений партии находятся на постоянной связи с пожилыми жителями района, интересуются, какая помощь им необходима и привозят продукты питания. В Балакове помощь волонтерам оказывают активисты общественного движения «Гражданский университет». Они помогают партийцам и членам «Молодой Гвардии» с доставкой продуктов одиноким пенсионерам. В Балашовском местном отделении «Единой России» открыли «горячую линию», где консультируют жителей по всем актуальным вопросам, связанным с пандемией коронавируса. На сегодняшний день самые актуальные из них – о выдаче пропусков для передвижения на работу и о наличии масок в аптеках. Получить консультации можно как по телефону, так и в социальных сетях местного отделения партии.

— Одинокие, пожилые люди, многодетные семьи нуждаются сегодня в нашей поддержке. Особое внимание мы уделяем тем, кто находится в группе риска. Соблюдая все меры предосторожности, волонтеры «Единой России» доставляют людям продукты питания, оказывают консультативную помощь. Все силы сегодня брошены на борьбу с инфекцией. И чем больше жителей области будут находиться на самоизоляции, тем быстрее мы сможем победить опасный вирус, – подчеркнул Панков.