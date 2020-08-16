Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» с 28 декабря 2019 года ищут пропавшего без вести 27-летнего парня, об этом появились посты в социальных сетях.

Пропавшего Дмитрия Андрюшина разыскивают как в городе Ершов Саратовской области, так и в Москве. Парень среднего роста – 170 сантиметров, нормального телосложения, с темно-русыми волосами, бородой и голубыми глазами. Во что был одет пропавший неизвестно.

Если кому-либо известна информация о местонахождении парня, просьба сообщить об этом по номеру 8-927-150-64-74.