Волонтерский центр «Единой России», созданный по инициативе секретаря регионального отделения партии, депутата Государственной думы Николая Панкова, продолжает свою работу в ежедневном формате.

На телефон «горячей линии» поступило уже более двух тысяч обращений, большая часть которых касалась оказания помощи с доставкой продуктов питания. Все они отработаны, участие в выездах принимают депутаты всех уровней и их помощники, представители местных и первичных отделений «Единой России», активисты «Молодой Гвардии».

На обращение жительницы Заводского района Саратова Нины Бодюковой, проживающей на 4-ом жилучастке, оперативно отреагировал помощник депутата Государственной думы Евгения Примакова Илья Кухарев. Он отвез пожилой женщине продуктовый набор и свежий номер газеты «Комсомольская правда в Саратове», пожелал женщине здоровья и поблагодарил за соблюдение режима самоизоляции.

Доставлять вместе с продуктовыми наборам газеты волонтеров попросили обращающиеся на «горячую линию» саратовцы. По их словам, находясь в самоизоляции, хочется получать достоверную информацию не только из теленовостей, но и из печатных СМИ.

— Представители старшего поколения больше доверяют газете, поэтому вместе с продуктовым набором мы предлагаем находящимся на самоизоляции гражданам свежую прессу. Печатные издания люди получают бесплатно и благодарны за проявленное внимание, – подчеркнул руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Капитонов, комментируя работу волонтерского центра.

Необходимую помощь получают и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации жители районов области. В Вольске партийцы поддержали инициативу местной жительницы, многодетной мамы Тамары Каратляшевой и помогли доставить продукты питания в шесть многодетных семей. А в ЗАТО Светлый представители «Единой России», принимающие участие в работе волонтерского центра, оказали помощь приехавшей из другого города семье с продуктами питания и товарами первой необходимости. «Самое сложное – остаться один на один с проблемами. Мы готовы помогать людям, и продолжим это делать», – отметила член регионального политсовета «Единой России», секретарь местного отделения партии в ЗАТО Светлый Наталья Воронина.

Напомним, волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям Саратовской области в период пандемии коронавируса будет работать до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад. Любой нуждающийся в поддержке может позвонить по телефонам: 8-(8452)-27-21-57 и 8-(8452)-27-12-07 и получить необходимую помощь – как консультационную, так и по доставке продуктов.