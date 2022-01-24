Активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» продолжают свою работу и сегодня помогли ветерану Великой Отечественной войны, Муратовой Наталье Тимофеевне, очистить двор от снега и наледи.

— Расчищать автомобильные дороги, городские тротуары и пешеходные тропинки от снега должны специальные службы города. А мы можем оказать посильную помощь. Именно поэтому после сильных снегопадов, в первую очередь, помогаем ветеранам привести в порядок их придомовую территорию, — отметил секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.