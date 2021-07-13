Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут 35-летнюю жительницу Саратова. Информация об этом появилась на странице отряда в социальных сетях.

Виктория Афанасьева пропала 22 июня и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Как сообщает «Лиза Алерт», рост женщины 167 сантиметров, глаза серые, а волосы прямые, русые и длиной до пояса.

Виктория была одета в черную кофту и темную длинную юбку. Также на ней были черные сетчатые тапочки.

Любую информацию о местонахождении человека просьба сообщать по телефону горячей линии +7-800-700-54-52 или 112.