Вчера, 27 июня, в группах поискового отряда «Лиза Алерт» появился пост о пропаже пенсионерки.

В поселке Прибрежный Энгельского района Саратовской области пропала 83-летняя Зинаида Дубровная. В последний раз женщину видели на СНТ «Орфей» в своем поселке.

Основные приметы пропавшей: худощавое телосложение, короткие седые волосы, серо-голубые глаза и рост 155 см.

В день пропажи была одета в черное платье с коротким рукавом в мелкий розовый цветочек и носила белый платок,

обута в темно-синие кроссовки без шнурков на белой подошве.

Если Вам что-то известно о местонахождении пенсионерке, просьба сообщить информацию: Люсьена +7-905-385-02-65, Екатерина Амулет +7 -927-150-64-74.