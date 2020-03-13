В Хвалынском районе Саратовской области пропала 17-летняя Карина Аксянова, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Девушка ушла из дома в поселке Возрождение 23 февраля и с тех пор от нее нет никаких вестей. Рост Карины Аксяновой 160 сантиметров, она нормально телосложения, с темными прямыми волосами длиной до середины спины и карими глазами.

В момент исчезновения Карина была одета в черный удлиненный пуховик до колен, синие джинсы, черные замшевые полусапожки с опушкой, серую вязаную шапку и синий шарф-снуд.

Координирует розыск инфорг Людмила Соловушка +7-937-224-06-60. Также сообщить информацию о Карине Аксяновой можно по телефонам +7-800-700-54-52, или 112.