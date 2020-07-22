В Татищевском районе Саратовской области начат розыск 78-летней Валентины Сергеевой, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Пенсионерка ушла из дома 20 июля и до ненастоящего времени о ее местонахождении нет сведений. Рост Валентины Сергеевой 160 сантиметров. Женщина худощавого телосложения, с седыми короткими волосами. В момент пропажи она была одета в коричневый свитер, халат в цветочек, синие трико, черные калоши, зеленый платок в цветочек.

Координирует розыск Людмила Соловушка — +7-937-224-06-60. Также сообщить о Валентине Сергеевой можно по телефонам +7-800-700-54-52, или 112.