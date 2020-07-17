Сегодня, 17 июля, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» появился пост о пропаже 16-летней девочки.

В городе Красноармейск Саратовской области вчера пропала 16-летняя Екатерина Рогожина.

Рост девочки составляет 168 сантиметров, она худощавая, с темными короткими волосами и серо-зелеными глазами. В день пропажи предположительно была одета в светлую футболку, черные шорты и темно-синие с красными полосками кеды.

В социальных сетях пабликов города Красноармейска жители уточняют, что девочка сама ушла из дома, поругавшись с родителями. Уходя, она якобы оставила записку с подобным содержанием: «Я уйду, так будет лучше».

Если вдруг вам что-то известно о местонахождении девочки, просьба сообщить об этом по номеру +7-937-224-06-60, а также +7-800-700-54-52, или 112.