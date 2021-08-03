Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Саратовской области 58-летнего мужчину. Об этом они сообщают в своих социальных сетях.

Сергей Косолапов из села Михайловка Балашовского района. 27 июля он пропал без вести. В этот день он был одет в черную футболку, темные трико с лампасами и в камуфляжные шлепки. Также на нем была синяя бейсболка.

Как сообщают волонтеры, у Сергея карие глаза, седые волосы и усы, а также есть теменная залысина.

Любую информацию о местонахождении человека просьба сообщать по телефону горячей линии +7-800-700-54-52 или 112.