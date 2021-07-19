Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Саратове мужчину с полной потерей зрения. Информация об этом появилась в социальных сетях отряда.

38-летний Ромазан Хайрушев пропал 13 июля и с тех пор его местонахождение неизвестно. Как сообщает «Лиза Алерт», рост мужчины 170 сантиметров, волосы черные с сединой.

В день исчезновения Ромазан был одет в оранжевую майку, темно-синие бриджи и резиновые шлепанцы. Также на нем была кепка в мелкую клетку.

Любую информацию о местонахождении человека просьба сообщать по телефону горячей линии +7-800-700-54-52 или 112.