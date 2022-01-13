Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Саратове 19-летнего парня. Об этом они сообщают в своих группах в социальных сетях. Кировском районе Саратова пропал 19-летний Дмитрий Журавлев.

19-летний Дмитрий Журавлев пропал в Кировском районе Саратова 11 января. Он был одет в белую куртку, темно-серые джинсы и черные ботинки.

Рост Дмитрия 175 см, он худощавого телосложения, с темными волосами и серо-зелеными глазами. Также сообщают, что у парня татуировки на руках и лице.

Любую информацию о нем просят сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.