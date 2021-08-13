Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Саратовской области 41-летнего мужчину. Об этом они сообщают в своих группах в социальных сетях.

Дмитрий Сухарев пропал 6 августа в Ртищеве. В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю футболку с оранжевым рисунком, черные шорты с белыми лампасами и черно-белые шлепки. У Дмитрия черные короткие волосы с сединой и карие глаза. Его рост 162 сантиметра.

Как сообщают волонтеры отряда, девочка мужчина может находиться в Саратове.

Любую информацию о местонахождении человека просьба сообщать по телефону горячей линии +7-800-700-54-52 или 112.