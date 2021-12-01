Волонтеры саратовского поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Об этом накануне, 30 ноября, они сообщили в группах социальных сетей.

Кира Афонина ушла из дома 27 ноября и так и не вернулась. Рост девочки 170 сантиметров, у нее худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

В день пропажи Кира была одета в бордовую куртку, серую толстовку, голубые джинсы и белые кроссовки.

Всю известную информацию о девочке волонтеры просят сообщать по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.