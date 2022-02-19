Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Саратовской области пропавшего 25-летнего мужчину. Об этом они сообщили в своих группах в социальных сетях. волонтеры объявили в розыск 25-летнего Максима Садова.

16 февраля пропал 25-летний Максим Садов. Рост мужчины 170 см, он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. В день пропажи Максим был в серой куртке в белую клетку, темных трико и красных кроссовках.

Любую полезную для поисковиков информацию просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.