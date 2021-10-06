Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Саратовской области пропавшего мужчину. Об этом они сообщают в своих группах в социальных сетях.

67-летний Борис Игнатьев пропал в Ершове. Он ушел из дома 30 сентября и так и не вернулся.

Рост Бориса 155 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волнистые волосы и голубые глаза.

Последний раз его видели в серой безрукавке, фланелевой рубашке, темно-синих брюках, черных калошах и серой бейсболке с надписью «РЖД». Волонтеры уточняют, что мужчина дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.

Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам:8 (800) 700-54-52 или 112.