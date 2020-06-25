Члены добровольческого корпуса рассказали, что горожане активно интересуются процедурой голосования по поправкам в Конституцию РФ

В Саратове продолжает работать добровольческое движение «Волонтеры Конституции». По городу расставлены информационные точки, которые расположены на центральных улицах и в торговых центрах.

Добровольцы информируют граждан о процедуре голосования по поправкам в Конституцию РФ, а также рассказывают о том, как и где это можно сделать. Граждане воспринимают работу волонтеров положительно и благодарят за разъяснения.

По словам участников движения, горожане активно интересуются процедурой голосования. Ежедневно к информационным центрам подходят тысячи человек. В основном граждан интересует процедура надомного и дворового голосования, а также дни, в которые можно прийти на избирательные участки.

— По Саратову у нас 23 информационные точки, несколько есть в Энгельсе. Также можно позвонить нам в колл-центр по номеру телефона 8-800-350-86-46 и задать вопросы по процедуре голосования. За первые девять дней работы горячей линии мы приняли около 24 тысяч звонков от граждан, — отметил руководитель регионального корпуса «Волонтеров Конституции» Никита Асташкин.

Напомним, Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало с сегодняшнего дня и продлиться по 1 июля включительно. Проголосовать саратовцы могут с 8.00 до 20.00 на избирательных участках по месту регистрации или на участке по месту жительства, если заранее подали об этом соответствующее заявление.