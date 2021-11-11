Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Саратове лысого мужчину. Об этом они сообщают в своих группах в социальных сетях.

В Заводском районе Саратова в поселке Калашников сегодня, 11 ноября, пропал 75-летний Геннадий Самусев.

Он был в светло-коричневом вязаном джемпере, черных брюках и коричневых кроссовках. Приметы пропавшего: рост 190 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. С собой серая болоньевая сумка.

Волонтеры организуют в 18:00 выезд в поселок Калашников для поисков пенсионера. О его местонахождении просят сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.