Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины в селе Ягоная Поляна Татищевского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в селе Ягодная Поляна на окраине населенного пункта за постройкой хозяйственного назначения на заболоченном участке местности обнаружено тело женщины. Ее нашли волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Для извлечения погибшей были привлечены сотрудники облспаса.

Следователем проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле женщины не выявлено.

В ходе проведения проверки личность женщины установлена. Ею оказалась 71-летняя жительница села Ягодная Поляна, которая недавно туда переехала. Она ушла из дома 26 октября, о месте ее нахождения ничего не было известно.

Сейчас выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.