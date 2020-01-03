Поиски пропавшего пенсионера в Саратове благополучно завершились накануне. Волонтеры поискового отряда рассказали о том, как искали потерявшегося дедушку.

В Кировском районе Саратова вечером 2 января пропал 79-летний Геннадий Папазов. У пенсионера проблемы с ориентацией после перенесенного полтора года назад инсульта. На розыск пожилого мужчины собрались волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они сформировали три экипажа.

Первоначально поисковики проверили приемные покои саратовских больниц, журнал учета станции «скорой помощи». Два экипажа направились на патрулирование улиц рядом с домом, в котором Геннадий Папазов живет.

Спустя, буквально, 40 минут после начала розыска, пенсионера обнаружили живым в двух кварталах от его дома.

Сейчас Геннадий Папазов передан на попечение родных. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото:Лиза Алерт