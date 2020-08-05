Девятерых пропавших саратовцев в период с 2019 до 2020 года продолжают разыскивать.

Соответствующее объявление сегодня, 5 августа, опубликовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

С 26 июля ничего не известно о 91-летней Алевтине Федотовой (Игошиной), с 10 апреля ищут 40-летнюю Татьяну Свиридову (Латышеву), с 29 мая 39-летнего Владимира Кудинова — все из Саратова.

С 11 июня нет вестей от 77-летнего Анатолия Халдеева из Балакова, с 10 мая от 65-летней Галины Молотковой из села Средний Колышлей, с 11 февраля от 32-летнего Михаила Карповича.

В 2019 году пропали 63-летний житель совхоза Краснянка Бахткерей Курмашев (с 14 октября) и Роман Еремин с железнодорожной станции Лужки в Орловской области (с 9 октября).

Не объявилась и 21-летняя Александра Харлова, жительница Саратова. Как сообщалось ранее, она пропала 25 февраля, во время поездки из райцентра в село Хлебновка к родителям. Спустя месяц следователи выяснили, что девушка вызвала такси и ждала его во дворе дома приятельницы. Когда водитель приехал, Александра сказала ему, что денег для проезда у нее нет, тогда ее высадили из машины. С тех пор о ней ничего не известно.

Волонтеры прекратили ее поиски через десять дней. Возбуждено уголовное дело.















