Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Саратов» в период понижения температуры воздуха будут патрулировать улицы населенных пунктов Саратовской области. Об этом они пишут в социальных сетях.

Акция «Ночной патруль» проводится членами отряда регулярно в период ухудшения погоды. Присоединиться к ней может любой желающий.

— Поздно вечером и ночью, когда почти нет пешеходов, каждого одинокого прохожего хорошо видно издалека. Увидев замерзающего, растерянного, странно идущего пожилого человека, либо человека в состоянии алкогольного опьянения, либо человека, долго сидящего на скамейке, либо спящего — пожалуйста, не проходите мимо. Совсем не сложно подойти и узнать, все ли в порядке, нужна ли ему помощь. Позвоните на горячую линию «Лиза Алерт» +7-800-700-54-52 или сообщите на 112, — пишут общественники.