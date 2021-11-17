Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 81-летнего жителя Ершова Саратовской области. Об этом они пишут в группах социальных сетей.

9 ноября пропал 81-летний Александр Егоров.

Его рост 187 сантиметров, он нормального телосложения, с темно-русыми с проседью волосами, и карими глазами.

В день пропажи одел черную короткую куртку, темно-синие трико с белыми лампасами, темную бейсболку и черные ботинки.

Любую полезную для поиска информацию можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.