Активисты Общероссийского народного фронта приняли участие в социальном проекте #ИменаГероев 2.0.

— Еще в 2017 году Народный фронт запустил интерактивную карту с информацией о состоянии мемориальных сооружений, в регионах проводились мониторинги. Параллельно силами активистов и волонтеров велось благоустройство захоронений участников войны. Эти мероприятия продолжались регулярно, на протяжении всех лет, и, конечно, в год 75-летия Победы, — рассказал Андрей Одинцов, куратор проекта #ИменаГероев 2.0.

В рамках данного проекта группа волонтеров выезжала в Татищевский район Саратовской области, чтобы привести в порядок могилы участников Великой Отечественной войны. Активисты выровняли надгробия и ограды, покрасили кресты, очистили могилы от сорняков и облагородили цветники с прилегающей территорией.