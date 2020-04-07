В местном отделении «Единой России» намерены взять шефство над такими семьями, проживающими в районе, и оказывать им по мере необходимости всю необходимую помощь

Волонтерские центры, созданные в Саратове и районах области, оказывают необходимую поддержку всем нуждающимся, будь то представители старшего поколения или семьи с детьми, нуждающиеся в посторонней помощи. Эпидемиологическая ситуация сильно пошатнула финансовое положение Людмилы Дергачевой, в одиночку воспитывающую маленького ребенка. Женщина обратилась за помощью в волонтерский центр местного отделения «Единой России» в Ленинском районе Саратова, но, как сама признается, не ожидала, что все необходимое ей доставят так быстро.

— Была очень приятно удивлена, что ни в чем не отказали и оперативно принесли продукты питания, фрукты, памперсы для ребенка. Учитывая, что осталась без заработка и средств к существованию, это существенная помощь, – поблагодарила она волонтеров.

Помимо продуктов питания, вещей, игрушек и товаров первой необходимости Людмиле помогут оформить материальную помощь. Такое решение принял депутат Саратовской областной Думы, секретарь местного отделения «Единой России» Евгений Ковалев. Он подчеркнул, что маленькие дети тоже находятся в зоне риска, как и их родители, поэтому лучше всего для них было бы оставаться дома.

— Секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», депутатом Государственной Думы Николаем Панковым было инициировано открытие волонтерских центров в каждом районе. К нам обратилась жительница Елшанки, в одиночку воспитывающая двухлетнего ребенка. Наши волонтеры доставили семье продуктовые наборы, необходимые для малышки изделия медицинского назначения, развивающие игры. Также принято решение оказать женщине финансовую помощь.

В своем выступлении Президент России Владимир Путин подчеркнул, что нет ничего важнее, чем жизнь и здоровье граждан. Поэтому, чтобы минимизировать риск заражения и максимально исключить контакты, мы взяли шефство над такими семьями, и по мере необходимости будем оказывать им помощь, – сказал Ковалев.

Напомним, волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям Саратовской области в период пандемии коронавируса был открыт 23 марта. Любой нуждающийся в поддержке может позвонить по телефонам: 8-(8452)-27-21-57 и 8-(8452)-27-12-07.