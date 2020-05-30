В Саратове и районах области продолжается работа волонтерского центра, добровольцы передают продуктовые наборы и товары первой необходимости тем, кто в них нуждается. Местный координатор проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия» в Волжском районе Александр Плеханов и руководитель общественного совета партпроекта Сергей Понин по инициативе регионального координатора проекта, депутата областной Думы Евгения Ковалева в рамках реализации акции «Время добра» передали несколько продуктовых наборов гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Акция направлена на оказание адресной помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам и ветеранам.

Наборы доставлены шести жителям Волжского района. Ранее они обратились за помощью в волонтерский центр, созданный по инициативе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Государственной Думы Николая Панкова.

— В период сложной эпидемиологической обстановки граждане, имеющие ограниченные возможности здоровья, находятся в зоне риска. В связи с этим соблюдение самоизоляции для них крайне необходимо. Наша задача – помочь людям в это непростое время, – отметил региональный коорлинатор партпроекта «Единая страна – Доступная среда» Евгений Ковалев.