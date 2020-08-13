В рамках проекта «Помним. Гордимся. Наследуем» волонтеры из разных городов Самарской области: регионального центра, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска заехали в Саратов. В официальных группах «Волонтеры Победы» в социальных сетях сообщается о данном визите.

В первый день встречи саратовские волонтеры Победы показали гостям достопримечательности города и поделились его историей. Делегация прогулялась по Парку Победы до смотровой площадки.

На второй день путешествия волонтеры соседних регионов посетили ветерана Великой Отечественной войны Юрия Баранова, который награжден медалями и орденами за вклад в победу над германско-фашистскими войсками.

В самый разгар войны, в 1943 году, Юрий Баранов добровольцем ушел на фронт в военно-морской флот. Через год его направили в состав 2-го гвардейского отряда бронекатеров Краснознаменной ордена Ушакова I степени Днепровской флотилии. Ветеран участвовал в боях за освобождение Белоруссии, воевал в Польше. Закончил войну Юрий Баранов на подступах к Берлину.

Напомним, в Год памяти и славы проект «Помним. Гордимся. Наследуем» реализуется при помощи президентского гранта.