Волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса, открытые во всех районах Саратовской области по инициативе секретаря регионального отделения партии, депутата Государственной думы Николая Панкова, продолжают свою работу в ежедневном режиме.

В них вошли депутаты, члены и сторонники партии, неравнодушные граждане. В Базарном Карабулаке к волонтёрской работе присоединился депутат районного собрания Владимир Хмелев. Он за счет собственных средств приобрел продуктовые наборы и товары первой необходимости и развёз их нуждающимся. Всего депутат посетил более 40 семей, проживающих в районе.

Уже не в первый раз Хмелев помогает многодетной семье Ефименко из села Липовка. Вот и в этот раз он оказал им необходимую помощь и передал слова поддержки в непростой ситуации. Помощь получили многодетные семьи Мазайковых и Кащеевых из села Тепляковка, семья Ганиных из села Малые Озерки, более 10 семей из поселка Свободный. Продуктовые наборы депутат отвёз также семье Ливановых, в которой мать недавно стала вдовой и воспитывает двух детей, один из которых – инвалид детства.

Находящейся на самоизоляции ветерану Великой Отечественной войны Елизавете Сурьяниновой депутат также отвез продуктовые наборы, попросил внимательнее относиться к своему здоровью и по возможности не выходить на улицу. В Базарном Карабулаке депутат помог приобрести продукты и лекарства одиноко проживающей пенсионерке Раисе Жуковой, которая практически не выходит из дома.

В Энгельсе основные вопросы, по которым на «горячую линию» местного отделения «Единой России» обращаются люди, касаются доставки продуктов питания и медикаментов. Об этом рассказал секретарь местного отделения партии Сергей Горевский. Параллельно с этим волонтёры сами обзванивают людей, находящихся в зоне риска, предлагают им посильную помощь. Среди получателей помощи в основном пенсионеры, пожилые люди, а также ветераны Великой Отечественной войны. Им рассказывают о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции, а также о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Активисты предлагают пожилым людям доставку продуктов, лекарств, медицинских изделий на дом.

Помощь волонтерского центра получают также жители Петровска. Одному из обратившихся за помощью пенсионеров волонтеры помогли в получении банковской услуги. Еще одному петровчанину оказана помощь с доставкой на дом лекарственных препаратов. Данный вопрос был решен совместно с депутатом городского совета Галиной Вольф, являющейся заместителем главного врача Петровской районной больницы.

Депутаты от фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов и Петровском районном Собрании на собственные средства закупили для особо нуждающихся в заботе петровчан преклонного возраста наборы с антисептическими средствами. Сто человек обеспечены антибактериальными моющими средствами и другой бытовой химией. Инициатором данной акции выступил секретарь Петровского районного собрания, член депутатской группы «Единая Россия» Виталий Чернов, его инициативу поддержали все депутаты.

Напомним, волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям Саратовской области в период пандемии коронавируса будет работать до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад. Любой нуждающийся в поддержке может позвонить по телефонам региональной «горячей линии»: 8-(8452)-27-21-57 и 8-(8452)-27-12-07 и получить необходимую помощь – как консультационную, так и по доставке продуктов.