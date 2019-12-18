В 2020 году с 1 по 31 октября пройдет Всероссийская перепись населения. Помогать в ее проведении будут «Волонтеры переписи».

Соглашение о сотрудничестве по реализации данного проекта подписали руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и глава Росстата Павел Малков.

Для добровольцев буду созданы специальные корпуса, а их обучение займутся сотрудники Росстата и его территориальные органы.

В Саратовской области участниками станут около трех тысяч человек. Во время переписи они проведут информационно-разъяснительную работу с населением, окажут консультативную помощь, а также примут участие непосредственно в сборе данных – в качестве переписчиков.