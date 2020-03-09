В Балаковском районе Саратовской области волонтеры перестали искать пропавшую Александру Харлову, сообщил региональный координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Константин Костырин.

Девушка пропала ещё 26 февраля, ее поиски были начаты позже. Активный поиск, по словам Ксотырина, больше не ведется. После осмотра места пропажи, поисковики сделали вывод, что Александра могла уехать в любом направлении.

— Мне сложно сейчас дать благоприятный прогноз, — сказал Константин Костырин.

Напомним, 21-летняя Саша Харлова пропала 26 февраля в Балаковском районе. Накануне исчезновения она позвонила маме и рассказала, что едет домой из в Балаково из поселка Хлебниковка.