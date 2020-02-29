Волонтеры отряда «Лиза Алерт» присоединились к поискам пропавшей 25 февраля девушки.

Напомним, что 27 февраля полиция объявила в розыск 21-летнюю Александру Харлову из Балакова. Родители девушки сообщили, что она ехала ночь на такси к ним домой из села Хлебовка. Но Саша так и не доехала до дома.

Сейчас девушку ищут полицейские и неравнодушные жители области.

Если вам что-то известно о местонахождении Александры Харловой сообщите по телефонам: Ирина (инфорг) +7-927-916-60-40, +7-800-700-54-52 или экстренному номеру 02.