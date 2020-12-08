В целях профилактики инфекционных заболеваний волонтеры Приволжской магистрали организовали акцию по раздаче медицинских масок посетителям железнодорожного вокзала Саратова.

Участники мероприятия бесплатно раздали всем желающим одноразовые маски, а также напомнили им о необходимости соблюдения масочного режима в местах массового скопления людей, в том числе на вокзалах и в поездах.

С учётом неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе мероприятие проводилось в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в этом году волонтеры Приволжской магистрали оказывают помощь неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся на самоизоляции. В соответствии с поступающими заявками волонтёры могут купить и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Так, с апреля по ноябрь активисты совета молодёжи Саратовского региона ПривЖД помогли 250 пенсионерам.

Все добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача продуктов и лекарств осуществляется бесконтактным способом.