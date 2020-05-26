Ежедневно волонтеры оказывают помощь жителям Саратова, находящимся на самоизоляции в период пандемии коронавируса. Люди обращаются за поддержкой в волонтерский центр, созданный по инициативе секретаря Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Панкова.

В волонтерский центр поступило обращение от жителей Ленинского района. В их доме по улице Ипподромная проживает ветеран труда, которая сейчас соблюдает режим самоизоляции, но в силу возраста сама не может принять волонтерскую помощь. Соседи Зои Александровны решили помочь женщине получить необходимые продукты.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Саратова, депутат областной Думы Евгений Ковалев принял решение оказать помощь ветерану труда. Продуктовый набор доставили женщине активисты волонтерского центра, участники предварительного голосования Сергей Понин и Александр Плеханов.

— Так получилось, что в сложившейся эпидемиологической ситуации близкие люди не могут быть рядом со своими пожилыми родителями ради их же безопасности, а иногда у людей старшего поколения родные живут в другом городе. Но, благодаря вниманию неравнодушных людей, соседей, знакомых, и их заботе о тех, кто рядом оказался в сложной ситуации, мы можем адресно оказывать необходимую помощь. Именно взаимная поддержка поможет всем нам пережить это непростое время, – подчеркнул Евгений Ковалев.

Необходимую помощь также получила жительница Ленинского района Саратова, в одиночку воспитывающая пятерых детей. Оказавшись в сложной жизненной ситуации в связи с пандемией коронавируса, она обратилась за поддержкой к депутату Саратовской городской Думы от фракции «Единая Россия» Александру Бондаренко. Оперативно отреагировав на обращение, депутат навестил многодетную семью, передал продуктовые наборы, а также товары первой необходимости. Также он предложил женщине оформить материальную помощь.

Напомним, любой нуждающийся в поддержке может позвонить в волонтерский центр по телефонам региональной «горячей линии»: 8-(8452)-27-21-57 и 8-(8452)-27-12-07 и получить необходимую помощь – как консультационную, так и по доставке продуктов. Волонтеры доставляют продукты тем категориям граждан, кто в этом действительно нуждается и не может самостоятельно их приобрести.