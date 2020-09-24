Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обратились к горожанам с просьбой помочь в поисках 63-летней Алевтины Даниловой, которая пропала 18 сентября.

Заявка на ее поиск поступала 21 сентября, выезд на место не привел к положительному результату.

— Нам нужны один или два экипажа, которые могут отвезти ребят для закрытия оставшихся задач в Вольск и привезти их назад в Саратов. Работа планируется на завтра, 25 сентября, — отметили волонтеры.

Занятость, не считая дороги — ориентировочно от трех до четырех часов.

Граждан, у которых есть машина и свободное время, просят откликнуться.