Волонтеры не останавливали информационный поиск не смотря на свернутый после 10 дней розыска Артура Шмыглева штаб. Об этом рассказали в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Мальчик пропал 21 ноября прошлого года. Поисковые группы работали на износ. Прочесывали те места, где им казалось, еще не досмотрели. Самое коварное место, по мнению поисковиков, была река Терсна. Погодные условия не позволяли хорошо просмотреть водоем, водолазы осматривали, но никого не нашли. Ждали, когда лед сойдет и продолжать поиски. 14 марта две группы работали по обе стороны берега и нашли тело мальчика.